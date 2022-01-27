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На ковід захворіли вже 23 нардепи від "Слуги народу"

Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії.

На ковід захворіли вже 23 нардепи від "Слуги народу"
Фото: Київрада

Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіє 23 депутати фракції.

Про це повідомила речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Вона наголосила, що це найвищий показник у фракції за весь період пандемії.

Учора стало відомо, що Верховна Рада після відкриття сьомої сесії наступного тижня піде на карантин до 15 лютого. Причина – велика кількість захворілих парламентарів. Зміни календарного плану підтримали керівники всіх депутатських фракцій.

Учора вранці на пленарному засіданні зареєстрували 183 народні депутати. Це перший пленарний тиждень після перерви з 17 грудня. Наступний тиждень, попри звичайний розпорядок, також пленарний, адже він припав на початок наступної, сьомої сесії. 

Станом на ранок понеділка було відомо про 11 захворілих на ковід народних депутатів та 34 працівників Апарату Верховної Ради.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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