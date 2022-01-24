Стефанчук закликав депутатів пройти тест на ковід перед тим, як з’явитися в Раді

Наразі, за його словами, хворіють 11 нардепів та 34 працівники Апарату парламенту.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що на сьогодні хворіють на коронавірус 11 народних депутатів та 34 працівники Апарату Верховної Ради.

Про це він заявив на Погоджувальній Раді, передає "Цензор.Нет".

Стефанчук зазначив, що це питання обговорювалося і, зокрема, розглядається варіант віддаленої роботи Апарату. Він також закликав депутатів перед тим, як прийти до зали, пройти тестування.

"Ми збирали нараду. Я просив Апарат по максимуму перейти на той варіант, можливо, віддаленої роботи, який би дав можливість забезпечити життя і здоров’я працівників Апарату. Так само прошу народних депутатів, якщо вони десь контактували, мали можливість спілкуватися з великою кількістю людей... перед тим, як з’явитися у парламенті, - пройти тестування", - сказав Стефанчук.

Зазначимо, що цього тижня Рада повертається до роботи в пленарному режимі після найдовшої за 10 років зимової перерви.

Нагадаємо, на початку січня Стефанчук вдруге захворів на ковід. Вперше спікер, який тоді ще був першим заступником голови Верховної Ради, перехворів на коронавірус у листопаді-грудні 2020 року.

Стефанчук вакцинувався від коронавірусу індійською вакциною CoviShield на початку 2021 року.

У вересні минулого року невакцинованим депутатам запропонували здавати тести на коронавірус перед засіданнями.