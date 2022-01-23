ЛІдер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у своєму відеозверненні повідомив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО. За словами п’ятого президента, це доводить неадекватність влади, бо його міжнародна діяльність націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва держави.

Про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

"Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську Солідарність" в Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО за моєю участю. Є воешті решт квиток до Брюсселя – і, що важливо, квиток назад”, – говорить Порошенко.

"Я наголошую, що особисте зобов’язання, яке на мене наклав суд, не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих. Але особисто Зеленський дав вказівку заблокувати мені виїзд з України і зірвати всі мої міжнародні зустрічі, які були заплановані на цей тиждень. І ця заборона виглядає як переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади – під час війни", – зазначає лідер партії.

"Яку вавку в голові треба мати, щоби в умовах загальноєвропейської військової тривоги чинити перешкоди моїй дипломатичній діяльності? Адже вона націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва", – констатує Петро Порошенко.

Він також зауважив, що з початку року Зеленський ще жодного разу не брав до рук свою "улюблену погремушку" – так і не скликав РНБО, щоб розглянути ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю.

"Зате вже кілька разів збирав наради для тиску на Апеляційний суд. Щоб замість особистого зобов’язання запроторити мене за грати. Це його з Коломойським мрія", – зауважує Петро Порошенко.

"Замість того, щоб боротися з Путіним, він бореться зі мною", – говорить Порошенко.

"Маємо те, що маємо. І маємо такого, якого маємо. Від нього, на жаль, залежить доля України", – говорить Порошенко.

"Як історія, так і майбутнє велять гуртувати, а не розколювати українську націю. Спільно працювати над зміцненням міжнародної коаліції та внутрішнього антиросійського фронту. Усіх нас, – незелених, антизелених і самих зелених – мають об’єднати синій і жовтий кольори українського прапору і велика спільна мета. Я сподіваюся, так і буде", – резюмує п’ятий президент.