Ставки на територіальну оборону
Ставки на територіальну оборону
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
ГоловнаПолітика

"Заява голови "Єдиної Росії" - крок до подальшої ескалації конфлікту", – Мережко

Думка голови парламентської фракції пропутінської партії офіційно не представляє точку зору російської держави.

"Заява голови "Єдиної Росії" - крок до подальшої ескалації конфлікту", – Мережко
Фото: скрин відео

Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає заяву голови "Єдиної Росії" із закликом офіційно надати терористам "ЛДНР" зброю кроком до подальшої ескалації конфлікту на Донбасі.

Нардеп прокоментував звернення Володимира Васильєва до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією офіційно постачати зброю у "ЛДНР".

Мережко пояснив, що думка голови парламентської фракції пропутінської партії офіційно не представляє точку зору російської держави. Якби заява була зроблена головою МЗС Сергієм Лавровим або президентом РФ, на неї треба було б реагувати офіційно. Це було б явним порушенням і міжнародного права, і суверенітету України, і Мінських домовленостей.

Оскільки йдеться про політичну заяву, то й реакція на неї має бути політичною.

"Ця заява може бути кроком до подальшої ескалації конфлікту на Донбасі", – зазначив Олександр Мережко.

Нагадаємо, вчора голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння. Становище в Україні Васильєв оцінив як повернення до нацизму та бандерівщини. 

Васильєв звернув увагу на те, що НАТО нібито накачує Україну летальною зброєю, а у світових ЗМІ відбувається "істерія щодо "вторгнення" Росії".

Раніше постачати озброєння терористам "ЛДНР" російську владу закликав перший заступник голови Ради Федерації Росії Андрій Турчак.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також