Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає заяву голови "Єдиної Росії" із закликом офіційно надати терористам "ЛДНР" зброю кроком до подальшої ескалації конфлікту на Донбасі.

Нардеп прокоментував звернення Володимира Васильєва до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією офіційно постачати зброю у "ЛДНР".

Мережко пояснив, що думка голови парламентської фракції пропутінської партії офіційно не представляє точку зору російської держави. Якби заява була зроблена головою МЗС Сергієм Лавровим або президентом РФ, на неї треба було б реагувати офіційно. Це було б явним порушенням і міжнародного права, і суверенітету України, і Мінських домовленостей.

Оскільки йдеться про політичну заяву, то й реакція на неї має бути політичною.

"Ця заява може бути кроком до подальшої ескалації конфлікту на Донбасі", – зазначив Олександр Мережко.

Нагадаємо, вчора голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння. Становище в Україні Васильєв оцінив як повернення до нацизму та бандерівщини.

Васильєв звернув увагу на те, що НАТО нібито накачує Україну летальною зброєю, а у світових ЗМІ відбувається "істерія щодо "вторгнення" Росії".

Раніше постачати озброєння терористам "ЛДНР" російську владу закликав перший заступник голови Ради Федерації Росії Андрій Турчак.