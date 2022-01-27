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Німеччина розглядає можливість дозволити передачу Україні естонських гаубиць

"Відповідь прийде через дні чи тижні, а не через місяці".

Німеччина розглядає можливість дозволити передачу Україні естонських гаубиць
Фото: mil.gov.ua

Берлін обробляє запит Естонії на передачу Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва. Рішення Німеччини з цього питання буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом.

Про це заявила посол ФРН у Таллінні Крістіана Хохманн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Берлін нині обробляє цей запит, але, оскільки у нас жорсткий підхід до політики в галузі озброєнь, він все ще на розгляді, оскільки має пройти кілька інстанцій. І цей процес триває зараз", - сказала Хохманн у середу Естонському телебаченню.

"На жаль, я не можу спекулювати на остаточній відповіді, потрібно дочекатися думок різних інстанцій. Можу сказати, що відповідь прийде через дні чи тижні, а не через місяці", - додала вона.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили, що питання перебуває на узгодженні та підлягає обговоренню з Фінляндією, яка свого часу була власником зброї.

Нагадаємо, раніше Естонія звернулася до Німеччини з запитом про затвердження передачі України 122-мм гаубиць, вироблених у Німецькій Демократичній Республіці. Цей запит досі перебуває "на відомчому узгодженні". 

Естонія також надасть Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin, таку передачу вже узгодили Сполучені Штати.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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