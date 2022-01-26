Блінкен розраховує узгодити з Лавровим наступні етапи переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен розраховує на розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим найближчими днями для опрацювання наступних етапів переговорів. Про це він заявив на пресконференції після отримання Москвою відповідей США щодо пропозицій безпеки.

"Я розраховую поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва матиме шанс вивчити наш документ, і готовий обговорити наступні кроки", - наводить слова Блінкена "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Сьогодні посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Джон Салліван привіз до МЗС Росії письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки.