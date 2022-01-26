Відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України, - МЗС

"Пропозиції, які американська сторона відправила Росії в частині України, не викликають наших заперечень".

Міністерство закордонних справ України заявило, що у письмовій відповіді Сполучених Штатів щодо "гарантій безпеки" Росії враховані позиції та пропозиції України, відповідь США не викликає заперечення з української сторони.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив РБК-Україна.

За словами дипломата, Україна і США перебували в тісній дипломатичній взаємодії, в тому числі під час підготовки відповіді РФ.

"Наша позиція врахована і пропозиції, які американська сторона відправила Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Сьогодні посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Джон Салліван привіз до МЗС Росії письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки.