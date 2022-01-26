Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
Ставки на територіальну оборону
Ставки на територіальну оборону
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
У Раді домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОП
У Раді домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОП
Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу, – джерела
Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу, – джерела
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
ГоловнаСвіт

Відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України, - МЗС

"Пропозиції, які американська сторона відправила Росії в частині України, не викликають наших заперечень".

Відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України, - МЗС
Фото: facebook Ніколенка

Міністерство закордонних справ України заявило, що у письмовій відповіді Сполучених Штатів щодо "гарантій безпеки" Росії враховані позиції та пропозиції України, відповідь США не викликає заперечення з української сторони. 

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив РБК-Україна.

За словами дипломата, Україна і США перебували в тісній дипломатичній взаємодії, в тому числі під час підготовки відповіді РФ.

"Наша позиція врахована і пропозиції, які американська сторона відправила Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Сьогодні посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Джон Салліван привіз до МЗС Росії письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також