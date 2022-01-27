Фонд Порошенка придбав шостий комплект оптичної відеорозвідки для передової

Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки. Про це Петро Порошенко повідомив на своєму Youtube-каналі.

«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», – зазначив експрезидент.

Фото: eurosolidarity.org

За ого словами, половину коштів зібрали ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половину дав Благодійний фонд Порошенків.

Наступного тижня обладнання планують відвезти на фронт.

«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», – наголосив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Також він нагадав, що вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.

«Ми зареєстрували проєкт змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один – терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», – говорить Порошенко.

«Друге – це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє – це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу сучасної і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», – наголосив експрезидент.

Нагадаємо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, також триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.