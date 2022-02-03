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Росія відреагувала на інформацію американських ЗМІ про фейкове відео нападу "українців" на росіян

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Росія відреагувала на інформацію американських ЗМІ про фейкове відео нападу "українців" на росіян
Фото: EPA/UPG

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на нові звинувачення від США щодо підготовки провокації для вторгнення в Україну, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російське агентство "ТАСС".

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - відреагував на інформацію прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Агентство національної безпеки (АНБ) США підтвердило інформацію про плани Росії. У фейковому відео нібито мали брати участь актори, які зображували б "скорботних" і тіла "убитих".

Нагадаємо, американське видання The Washington Post написало 3 лютого про те, що у Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. Це може призвести до жертв не лише в Україні, а й у Росії.

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