Ryanair готовий відкрити в Україні кілька баз і розмістити 20 літаків, але за умови, якщо Росія не нападе

Ryanair готовий упродовж наступних 2-3 років розмістити в Україні до 20 літаків, а також відкрити декілька своїх баз за низки умов, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Reuters.

"Ми, як і раніше, підтримуємо Україну. Доки Україна дивиться на захід, існують величезні ... потоки людей, які подорожують в Україну і з України, працюють у Центральній і Східній Європі", - зазначив О'Лірі в коментарі журналістам.

Глава Ryanair розповів, що в січні 2022 року лоукостер здійснив свій третій або четвертий візит в Україну, проте українська влада не змогла обговорити нові маршрути та бази, "оскільки вони були дещо абстрактні".

"Якщо Росія не нападе, це країна, в якій ми розраховуємо відкрити пару баз... десь у найближчі два-три роки за умови узгодження витрат", - повідомив виконавчий директор ірландського лоукостера.

За його словами, якщо пропозиції від українських аеропортів будуть досить хорошими, Ryanair може розмістити 15-20 літаків у п'яти аеропортах України.

Раніше Ryanair оголосив про 13 нових маршрутів з України в літньому розкладі 2022 року, в рамках якого авіакомпанія планує літати з України за 90 маршрутами.

Нагадаємо, в січні цього року компанія скасувала до березня усі рейси з Харкова.

У вересні 2021 року гендиректор лоукостера заявив, що його команда запланувала агресивну експансію в Україні.