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Голова Єврокомісії обговорила з президентом Польщі безпекову ситуацію в Європі

Вона також оголосила про запрошення польського президента до Брюсселя в понеділок.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили причини серйозного занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, зокрема щодо військових загроз для України з боку РФ.

"Гарна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою про причини серйозного занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, щодо Росії, яка загрожує нашому сусіду - Україні", - написала вона у Twitter.

Голова Єврокомісії також оголосила про запрошення польського президента до Брюсселя в понеділок.

"Європейська солідарність та єдність є надзвичайно важливими", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post написало 3 лютого про те, що у Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. Це може призвести до жертв не лише в Україні, а й у Росії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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