Голова Єврокомісії обговорила з президентом Польщі безпекову ситуацію в Європі

Вона також оголосила про запрошення польського президента до Брюсселя в понеділок.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили причини серйозного занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, зокрема щодо військових загроз для України з боку РФ.

"Гарна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою про причини серйозного занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, щодо Росії, яка загрожує нашому сусіду - Україні", - написала вона у Twitter.

Голова Єврокомісії також оголосила про запрошення польського президента до Брюсселя в понеділок.

"Європейська солідарність та єдність є надзвичайно важливими", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Good talk with President of Poland @AndrzejDuda about our serious security concerns in Europe, with Russia threatening our neighbour, Ukraine.



I invited President Duda to Brussels on Monday.



European solidarity and unity are essential. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2022

Нагадаємо, американське видання The Washington Post написало 3 лютого про те, що у Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. Це може призвести до жертв не лише в Україні, а й у Росії.