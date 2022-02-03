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Польща висунула номінантом на Нобелівську премію миру Мустафу Джемілєва

Кандидатуру лідера кримськотатарського народу запропонувала віцеспікерка нижньої палати польського сейму Малгожата Госевська.

Польща висунула номінантом на Нобелівську премію миру Мустафу Джемілєва
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року, повідомляє агентство "Кримські новини".

В коментарі турецькому бюро QIRIM.News польський правозахисник Петро Хлєбович повідомив, що Мустафа Джемілєв був номінований на премію миру віцеспікеркою нижньої палати польського парламенту (сейму) Малгожатою Госевською.

Серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року - британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров'я, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе і Папа Римський Франциск.

У грудні 2020 року член Меджлісу кримськтатарського народу Абмеджит Сулейманов звернувся до Адміністрації Президента України з відповідним клопотанням.

Лідера кримськотатарського народу уже номінували на Нобелівську премію миру - у 2009, 2011 та 2015 роках. 

Так, у 2011 році на здобуття Нобелівської премії миру подали заявки 17 професорів з України, Польщі, Угорщини, Румунії, Росії, Туреччини та США та 3 депутати з України, Канади та парламенту Європейського Союзу. На той час заявка була подана з ініціативи Організації захисту народів Німеччини (Gesellschaft für bedrohte Völker).

Нагадаємо, 13 листопада 2021 року Президент України Володимир Зеленський привітав Мустафу Джемілєва із 78-річчям.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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