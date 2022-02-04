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Цукерберг втратив за один день $29 млрд через падіння акцій Meta Platforms Inc

Акції Meta впали на 26%. 

Цукерберг втратив за один день $29 млрд через падіння акцій Meta Platforms Inc
Фото: EPA/UPG

Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив 29 млрд доларів власного капіталу за четвер через рекордне падіння акцій Meta Platforms Inc. 

Водночас мільярдер Джеф Безос збагатів приблизнона 20 млрд доларів після рекордних доходів Amazon, пише Reuters.

Акції Meta (раніше – Facebook) впали на 26%, що стало найбільшим одноденним зниженням ринковою вартості американської компанії. За даними Forbes, це призвело до зменшення статків засновника і виконавчого директора Цукерберга до $85 млрд. Йому належить близько 12,8% техногіганта Meta.

А от акції Amazon Джефа Безоса зросли завдяки інвестиціям компанії у виробництво електроавто Rivan. Крім того, компанія підвищила вартість преміум-підписки на території США.

Нагадаємо, про ребрендинг компанії Facebook у Meta її засновник Марк Цукерберг оголосив 28 жовтня. Він заявив, що наступним кроком розвитку інтернету буде метавсесвіт і репрезентував його бачення.

Цукерберг заявив, що хоче допомогти людям відійти від екранів і дисплеїв, але зберегти можливість спілкування з будь-якою людиною в будь-якій точці світу. Гаджети, за його словами, перестануть бути основою для спілкування, а стануть лише помічниками.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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