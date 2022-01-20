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Instagram вперше обігнав Facebook за кількістю користувачів в Україні

Серед українців 18-35 років понад 70% користуються Facebook і понад 90% - Instagram.

Instagram вперше обігнав Facebook за кількістю користувачів в Україні
Фото: EPA/UPG

Соціальна мережа Instagram вперше обігнала Facebook за кількістю користувачів в Україні.

Про це йдеться у січневому дослідженні соцмереж, яке провела комунікаційна агенція plusone social impact.

За останні пів року українська аудиторія Facebook збільшилась на 800 тисяч користувачів - до 16,8 млн. Тоді як Instagram зріс одразу на 2,3 млн - до 17,3 млн користувачів.

Серед українців 18-35 років понад 70% користуються Facebook і понад 90% - Instagram.

Водночас серед усієї дорослої аудиторії 18+ Facebook залишається на другому місці після YouTube. Іnstagram третій, а на четвертому місці за популярністю знаходиться TikTok.

YouTube випереджає інші соціальні мережі в більшості вікових груп, за винятком молоді 18-24 років, де найбільшу популярність має TikTok та Instagram.

Нагадаємо, що і Instagram, і Facebook належать компанії Meta Марка Цукерберга.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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