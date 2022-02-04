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Шість десантних кораблів ВМФ Росії увійшли до сирійського порту Тартус

У східний район Середземного моря російські судна прибули "під час навчань"

Шість десантних кораблів ВМФ Росії увійшли до сирійського порту Тартус
Десантний корабель РФ "Петр Моргунов"
Фото: Российская газета

Загін десантних кораблів Балтійського та Північного флотів прибув на базу матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту  Росії у місті Тартусі на заході Сирії.

Російські військові кораблі завершили перехід навколо Європи та прибули у східний район Середземного моря "під час навчань", передає інформагентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

Повідомляється, що до загону входять шість великих десантних кораблів "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Минск", "Оленегорский горняк", "Королев" та "Калининград". 

"Наразі кораблі перебувають на рейді сирійського порту Тартус, де розпочали поповнення запасів пально-мастильних матеріалів, питної води та продовольства до необхідних норм", – зазначили у Міноборони РФ.

Раніше в Міноборони РФ повідомляли, що навчання – частина маневрів, запланованих на січень–лютий 2022 року відповідно до плану підготовки Збройних сил Росії. Вони відбуваються на тлі загострення відносин між Росією та США.

Загалом у навчаннях мають взяти участь 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів та 1 тис. одиниць військової техніки, а також близько 10 тис. військовослужбовців. 

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Росія використовує Крим як базу для забезпечення військової присутності у Сирії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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