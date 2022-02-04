До німецького міста Вісбаден сьогодні прибула перша група американських військових для посилення союзників по НАТО у Східній Європі, повідомили у європейському командуванні збройних сил США.

"Це перші з 2000 солдатів, які прибули до Європи після оголошення Пентагоном про перекидання додаткових сил із США до Європи для підтримки наших союзників по НАТО", - йдеться у повідомленні.

Перекидання додаткового контингенту відбувається на тлі військової активності РФ на кордоні з Україною.

Згідно з повідомленням, до Вісбадена перекинули військовослужбовців 18-го повітряно-десантного корпусу. У Німеччині вони створять штаб для підтримки 1700 десантників, призначених для перекидання до Польщі.

Напередодні представник Пентагону Джон Кірбі оголосив про рішення США перекинути на тимчасовій основі додаткові сили до Німеччини, Польщі та Румунії. Таке рішення ухвалене у зв'язку з обстановкою в Європі та діями Російської Федерації поблизу України.