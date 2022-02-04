До німецького міста Вісбаден сьогодні прибула перша група американських військових для посилення союзників по НАТО у Східній Європі, повідомили у європейському командуванні збройних сил США.
"Це перші з 2000 солдатів, які прибули до Європи після оголошення Пентагоном про перекидання додаткових сил із США до Європи для підтримки наших союзників по НАТО", - йдеться у повідомленні.
Перекидання додаткового контингенту відбувається на тлі військової активності РФ на кордоні з Україною.
Згідно з повідомленням, до Вісбадена перекинули військовослужбовців 18-го повітряно-десантного корпусу. У Німеччині вони створять штаб для підтримки 1700 десантників, призначених для перекидання до Польщі.
(1/2) These are the first of 2,000 #Soldiers to arrive in #Europe following @DeptofDefense's announcement of additional forces moving from the U.S. to #Europe in support of our @NATO #Allies.— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) February 4, 2022
🇺🇸 🇩🇪 🇵🇱 #StrongerTogether #WeAreNATO @US_EUCOM @USArmy pic.twitter.com/nk0GPHiqwc
Напередодні представник Пентагону Джон Кірбі оголосив про рішення США перекинути на тимчасовій основі додаткові сили до Німеччини, Польщі та Румунії. Таке рішення ухвалене у зв'язку з обстановкою в Європі та діями Російської Федерації поблизу України.