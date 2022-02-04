Польща передасть Україні першу партію військової допомоги наступного тижня

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступає перед журналістами на автобусі перед виїздом з Варшави, 18 лютого 2019 року.

Першу партію військової допомоги від Польщі буде доставлено в Україну наступного тижня, повідомив очільник польського уряду Матеуш Моравецький.

"Cьогодні для того, щоб наш український сусід міг краще оборонятися, ми передаємо Україні оборонне озброєння – кількадесят тисяч артилерійських снарядів, передаємо також міномети та гранатомети", – сказав Моравецький під час пресконференції в п'ятницю на оборонному підприємстві "Тарнув", передає "Укрінформ".

Директор оборонного підприємства "Тарнув" Генрик Лабендзь поінформував, що з цього заводу буде поставлено в Україну легкі міномети калібру 60 мм, а також гранатомети. Об’єм партії він не уточнив.

Матеуш Моравецький також зазначив, що Україна отримає і інше озброєння та боєприпаси з інших місць Польщі.

Напередодні уряд Польщі ухвалив рішення щодо надання Україні оборонної допомоги. Зокрема, йдеться про найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси.