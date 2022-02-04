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В Австрії п’ять людей загинули через сходження лавини

Загиблими є шведська група на чолі з гірським гідом.

В Австрії п’ять людей загинули через сходження лавини
Фото: environment.nationalgeographic.com

В Австрії на околицях міста Шпісс (Тіроль) п’ять людей загинули внаслідок сходження снігової лавини, повідомляє видання Krone.

Інцидент трапився сьогодні вдень, о 13:40. На місце події вилетіли два вертольоти з сусідньої Швейцарії, а також гелікоптер австрійської служби швидкої допомоги та поліції. 

Чотирьох людей знайшли мертвими, а ще одну жертву рятувальники намагалися реанімувати, але безрезультатно. Ще одну людину доправили до лікарні.

Загиблими є шведська група на чолі з гірським гідом.

Як зазначає Krone, у Тіролі в п'ятницю зійшла незвично велика кількість лавин. Зранку в центрі управління вже нарахували 13 лавин.

Минулого місяця громадянин Канади Майкл Крифт, який обіймав посаду голови координаційної групи Управління з координації гуманітарних питань Організації Об’єднаних Націй у Газіантепі, загинув на гірськолижному курорті Ерджієс у центральній частині Туреччини.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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