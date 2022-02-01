МЗС анонсувало візит в Україну міністрів закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини

Крім того, в Україну прибудуть президент Туреччини та глави МЗС ФРН та Франції.

Наступного тижня до Києва прибудуть міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини. За декілька днів в Україні також прийматимуть президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це на брифінгу 1 лютого повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

За його словами, глава МЗС України Дмитро Кулеба проведе переговори з колегами в Києві.

Крім того, 7-8 лютого із спільним візитом в Україну прибудуть міністри закордонних справ Німеччини та Франції, які здійснять поїздку на Донбас.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що сьогодні Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки на тлі загрози вторгнення Росії. Про це, за словами голови МЗС, свідчать, зокрема, візити іноземних делегацій.