Кулеба розповів деталі про новий формат співпраці з Британією і Польщею

Альянс із з Великою Британією та Польщею є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про новий малий альянс "Україна-Польща-Велика Британія", яка вже кілька днів активно обговорюється у публічному просторі.

Глава МЗС наголосив, що, по-перше, з ініціативою започаткувати таку тристоронню співпрацю в жовтні минулого року виступила Україна.

"Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок", – зазначив Кулеба.

По-друге, новий формат тристоронньої співпраці з Великою Британією та Польщею є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності.

"Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги", – пояснив міністр.

Фото: МЗС

По-третє, новий формат не прив’язаний до локальної географії – це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", – зазначив глава українського МЗС.

Дмитро Кулеба додав, що офіційне оголошення про створення нового формату планували зробити від міністерств закордонних справ трьох країн 2 лютого в межах візиту до Києва очільниці МЗС Британії Ліз Трасс. З огляду на те, що вона захворіла на ковід, це оголошення перенесли на пізніше.

"Майте терпіння, вірте в себе, Україну та її справжніх друзів", – закликав Кулеба українців.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу у парламенті президент Зеленський заявив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці. Деталей формату він не озвучив.

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