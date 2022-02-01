Шмигаль зустрівся з премʼєром Польщі Моравецьким

Голова Ради Міністрів Польщі Матеуш Моравецький у ході візиту до України зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Основна тема зустрічі високопосадовців – допомога Варшави для зміцнення обороноздатності України.

Сторони обговорили поглиблення співпраці в енергетичному та оборонному напрямках, нові регіональні формати співробітництва і подальшу протидію реалізації проєкту "Північний потік-2". На думку керівників урядів Польщі та України, він становить загрозу для всієї Європи.

«Питання енергетичної безпеки традиційно перебуває серед пріоритетів нашого двостороннього співробітництва. Ми бачимо перспективним зберігання природного газу польськими, європейськими компаніями в підземних сховищах газу України, а також створення технічних можливостей для імпорту газу з території Польщі, зокрема з польського LNG-терміналу», — зазначив Денис Шмигаль.

За інформацією пресслужби Кабміну, також відбудеться поглиблення взаємодії Збройних Сил України з польськими й литовськими військовими в складі ЛитПолУкрбригу.

«Розраховую, що найближчим часом нам також вдасться офіційно започаткувати новий регіональний формат співпраці «Україна – Польща – Велика Британія», — заявив Денис Шмигаль.

"Радий мати плідну особисту зустріч. Дякую, що прийняли запрошення відвідати Україну. Ми дуже цінуємо сильну підтримку Польщі", – написав Шмигаль у своєму Twitter.

Раніше сьогодні український міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з польським колегою Маріушом Блащаком. Сторони обговорили поточні потреби України в оборонних боєприпасах.

"Чекаємо на цікаві "подарунки" від наших друзів", – написав Резніков у своєму профілі на Twitter.

Нагадаємо, польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони.

Напередодні керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що його країна вирішила надати Україні оборонну зброю.