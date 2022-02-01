Верховна Рада модернізує систему для голосування, – Корнієнко

Технічне переоснащення можливе лише в період між сесіями.

Через технічні проблеми із системою голосування "Рада" в парламенті вирішили провести її переоснащення.

"Ми стоїмо вже на порозі великої реформи Парламенту, пов'язаної зі зміною системи голосування «Рада». Зокрема, минулого тижня ми побачили, що вже не можемо ухвалювали державницькі рішення через певні технічні проблеми. Відповідне технічне переоснащення можливе лише в період між сесіями, тому що жоден із наших потенційних партнерів, підрядників не гарантував виконання робіт менш ніж за 40 днів. До того ж спершу має відбутися тендер", – цитує Першого віцеспікера українського парламенту Олександра Корнієнка пресслужба ВРУ.

Нагадаємо, в березні 2021 року задимівся пульт для голосування в депутатки Лесі Василенко.

У травні 2020 року загорівся пульт у депутата Максима Ткаченка.

Наразі в парламенті розглядають два варіанти модернізації системи для голосування. Один із них – дистанційна робота депутатів над документами і порядком денним.

Також у Верховній Раді планують замінити крісла на робочих місцях нардепів.