Учасники мітингу фізичних осіб-підприємців вирішили перенести акцію з-під будівлі Верховної Ради на Майдан Незалежності.

Про це повідомили кореспонденти LB.ua.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Мітингарі зібралися в урядовому кварталі з самого ранку, але прохід до Ради було обмежено через візит туди президента Володимира Зеленського.

Фото: Ання Стешенко

ФОПи вимагають скасувати обовʼязкове встановлення РРО (касових апаратів). Мітинги з цими вимогами відбувались і на минулому пленарному тижні.

Після сутичок мітингарів із силовиками депутати вирішили ухвалити постанову про тимчасове відтермінування штрафів. Постанова була розроблена, але до порядку денного сьогоднішнього засідання її не внесли. За словами першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка, це відбулось через брак голосів.

Цю постанову планують розглянути згодом.

Після сутичок мітингарів у поліції повідомили, що було затримано 63 людей, і лише частина з них була підприємцями.