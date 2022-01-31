​Суд звільнив від покарання студента КПІ, який встановив приховану камеру в жіночий душовій

Хлопець здійснив кримінальне правопорушення вперше, щиро кається та визнає свою провину.

Солом'янський райониий суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності студента Київського політехнічного інституту, який встановив приховану камеру в жіночий душовій гуртожитку.

Про це йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що адвокат студента запропонував закрити справу через "дієве каяття" обвинувачуваного. Окрім того, дві потерпілі у цій справі попросили закрити кримінальне провадження, оскільки не мають претензій та отримали відшкодування.

Захисник також наголосив, що хлопець здійснив кримінальне правопорушення вперше, щиро кається та визнає свою провину.

Суд підтримав позицію адвоката та звільнив хлопця від кримінальної відповадальності, а провадження проти нього – закрив.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2021 року студентки КПІ знайшли в жіночій душовій гуртожитку №7 приховану камеру. Завдяки записаному на ній відео, вдалося розпізнати обличчя студента, який цю камеру встановив.

Справа набула розголосу після того, як студентки звернулися до керівництва вишу та в поліцію. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу (порушення недоторканності приватного життя).