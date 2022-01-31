МВС заявило про підготовку масштабних провокацій на мітингу в центрі Києва

У києві 30 січня правоохоронці затримали групу осіб, які планували масові заворушення в центрі міста. Підозру оголошено двом громадянам України, вивчаються їхні звʼязки з російськими спецслужбами і терористичними "ДНР" і "ЛНР".

Вони збирались залучити до 5000 людей на акцію, з яких 1,5 тис. мали складати тітушки, які б влаштовували бійки з правоохоронцями. Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Обовʼязково насильство серед учасників мітингу, мала пролитись кров, причому була заготовлена і бутофорська кров, яка мала начебто пролитися серед активістів. Були заплановані і зібрані групи медиків, які мали засвідчити травмування псевдоактивістів, і це б показали на всіх центральних каналах. Мало бути заготовано підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів", – заявив міністр.

Про який саме мітинг йде мова він не сказав. Він сказав, що організатори не контактували з поліцією для узгодження маршруту акції. Міністр додав, що мітинг проплачений і планувався для дестабілізації країни, і що такі акції були в 2014 році в Донецьку і Луганську.

"Це була перша акція, запланована з цілого ряду... Ці акції планувалися в ряді міст України, зокрема Сумська, Чернігівська, Полтавська і Черкаська області", – зазначив він.

Тільки на один лютий запланували чотири такі проплачені мітинги.

Керівник Національної поліції Ігор Клименко додав, що організатор і помічники шукали українців, які за гроші готові були допомоги з акціями. Перша з них мала відбутися сьогодні, на ній планувались жорсткі протистояння з поліцією. Мітинг було заплановано на 10:30, збір на Хрещатику. Організатор зі спільником обговорювали, за яким сценарієм мають пройти провокації – це зафіксовано на відео.

"5000 осіб, яких намагались використати біля Офісу президента сьогодні, сьогодні о 9 мала поступити пропозиція, щоб акція була проведена за участі 500 осіб, щоб ми не змогли зібрати достатню кількість правоохоронних органів і щоб ми були в меншості", – зазначив Клименко.

Він додав, що під час щаписаної правоохоронцями розмови чітко чути задачі "створити картинку", "розкачати ситуацію" та "розіграти спектакль".

"До участі в акції мали залучити понад 5 тисяч осіб. З них до 2 тисяч – масовка, і тисяча – тітушки, які мали вступати в сутички з поліцією. Масовка мала отримати від 800 гривень, тітушки – від 1200, а за підпал шин та салюти – по 2500 доларів США", – цитує Ігоря Клименка МВС.

Для мітингу купили 20 шин, 10 вогнегасників, 200 фаєрів, 12 радіостанцій, бутафорську кров.

Мітинг мав початись з виступу спікерів, потім почалися би провокації. Ідея полягала в "сакральній жертві" – нібито травмованому учаснику протесту, за якого почали б "мститись".

Нагадаємо, українська та західна розвідки неодноразово заявляли, що Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема й шляхом повалення чинної влади та встановлення лояльної до Кремля.

Британське МЗС заявило, що Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків, кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.

Сам екснардеп це заперечив, а російське МЗС назвало поширені дані "дезінформацією".

Телерадіокомпанія CNN з посиланням на джерела повідомила, що США мають докази щодо прагнень Росії “поставити” в Україні лояльну Кремлю владу, що є аналогічними доказам Великобританії.