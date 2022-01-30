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В останній день січня в Україні падатиме мокрий сніг, на Київщині вдень – близько 0°

Попереджують про пориви вітру.

В останній день січня в Україні падатиме мокрий сніг, на Київщині вдень – близько 0°
Фото: facebook.com/UkrHMC

У понеділок, 31 січня в Україні падатиме невеликий і помірний мокрий сніг. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південній частині та більшості західних областей вдень буде без істотних опадів.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.

В Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовин. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень близько 0°.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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