На Львівщині перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали 14 осіб. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

ДТП сталася сьогодні, 30 січня, близько 01:40, на автодорозі “Київ-Чоп” поблизу села Загірці Золочівського району.

Попередньо встановлено, що водій автобуса “Van Hool”, який їхав за маршрутом Харків-Слупськ, 34-річний мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням, автобус з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

Унаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів 14 пасажирів автобуса: 11 чоловіків віком від 24 до 56 років із Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської та Київської областей і три жінки – 23-річна львів’янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна жителька Харківської області.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, в Одесі рейсовий автобус зачепив кілька машин і врізався у салон Harley-Davidson.