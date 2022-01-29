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У неділю в Україні до +3, попереджують про сильний вітер

На дорогах ожеледиця.

У неділю в Україні до +3, попереджують про сильний вітер
Фото: ukrinform.ua

У неділю, 30 січня Україні прогнозують сніг та мокрий сніг. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних, вночі і в північних областях місцями значний сніг, лише вночі у південних та східних областях без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західних областях вдень місцями 25 м/с, місцями хуртовини.

Температура 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Карпатах – значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина, температура вночі та вдень 7-12° морозу.

У Київській області падатиме сніг та мокрий сніг, вночі місцями по області значний сніг.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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