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Протягом доби у зоні бойових дій на Донбасі ворог не стріляв

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію.

Протягом доби у зоні бойових дій на Донбасі ворог не стріляв
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж п’ятниці, 28 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог не стріляв також станом на ранок суботи.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж 27 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

26 січня Тристороння контактна група по Донбасу провела перше у 2022 році засідання. Як наголосив представник ОБСЄ Міко Кіннунен, дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%.

Однак повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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