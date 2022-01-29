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Путін розуміє тільки силу, а метою Росії завжди було розділення Заходу, – премʼєр-міністр Естонії

Каллас вважає, що Захід може потрапити у пастку через обговорення шляхів деескалації.

Путін розуміє тільки силу, а метою Росії завжди було розділення Заходу, – премʼєр-міністр Естонії
Кая Каллас
Фото: insider.ua

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що президент РФ Володимир Путін розуміє тільки силу, а метою Росії завжди було розділення заходу – НАТО і Євросоюзу.

У інтервʼю The Guardian вона відзначила, що в перемовинах Росії є чітка схема, яку найкраще сформулював ексміністр закордонних справ СРСР Андрій Громико.

"Він сказав, що є три основні правила ведення перемовин з Заходом. По-перше, вимагайте максимуму, не смиренно просіть, а вимагайте. По-друге, висуньте ультиматуми, а по-третє, не віддавайте землі, тому що завжди знайдеться хтось на заході, хто запропонує вам щось, можливо, і половину того, чого у вас раніше не було", – зазначила вона. 

Каллас вважає, що Захід може потрапити у пастку через обговорення шляхів деескалації.

"НАТО не викликало цю кризу і не планує ні на кого нападати. НАТО нічого не може зробити для деескалації. Ми не повинні робити жодних дороговартісних кроків, щоб вони отримали те, чого в них раніше не було", – переконана премʼєр-міністр. 

Водночас вона підкреслила, що не виступає проти діалогу і не бачить поступок з боку НАТО в перемовинах із Росією. 

Каллас також зазначила, що Європа повинна перестати опиратися на російську енергію, а Німеччина має визнати, що "Північний потік-2" ніколи не був суто комерційним проєктом. 

Нагадаємо, Естонія, які і інші балтійські країни, виступає з активною підтримкою України перед обличчям російської агресії. Країна передає Україні американські протитанкові ракети Javelin. Також вона хотіла поставити гаубиці Д-30 східнонімецького походження, але уряд Німеччини заблокував це.

Водночас у Берліні кажуть, що обробляють запит Естонії на передачу Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва. Рішення Німеччини з цього питання буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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