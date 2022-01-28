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США доставили в Україну четвертий літак із оборонною допомогою

Що саме прилетіло – не розголошується.

До України 28 січня прибув четвертий борт із США з оборонною допомогою. Поставлену 81 тонну боєприпасів. 

Про це в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наступного тижня очікуємо наступні літаки США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності!" – написав міністр. 

Обороння допомога США для України
Фото: Twitter Олексій Резніков
Обороння допомога США для України

Фото: Twitter Олексій Резніков

Нагадаємо, раніше в січні США відправили до України три літаки з оборонною допомогою, зокрема й летальним озброєнням. У третій партії, що прибула 25 січня, доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin та реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Американська сторона запевняє, що різноманітна підтримка триватиме й надалі.

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від США допомоги на суму більше 275 млн доларів. 

22 січня до України прибув перший літак із допомогою – 90 тоннами летальної зброї, а вже наступного дня – другий, також із летальною зброєю.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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