США доставили в Україну четвертий літак із оборонною допомогою

До України 28 січня прибув четвертий борт із США з оборонною допомогою. Поставлену 81 тонну боєприпасів.
Про це в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Наступного тижня очікуємо наступні літаки США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності!" – написав міністр.
Нагадаємо, раніше в січні США відправили до України три літаки з оборонною допомогою, зокрема й летальним озброєнням. У третій партії, що прибула 25 січня, доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin та реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
Американська сторона запевняє, що різноманітна підтримка триватиме й надалі.
Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від США допомоги на суму більше 275 млн доларів.
22 січня до України прибув перший літак із допомогою – 90 тоннами летальної зброї, а вже наступного дня – другий, також із летальною зброєю.