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У Зеленського заперечили поширені дані про "суперечку" з Байденом стосовно рівня загрози Росії

Речник президента закликав вірити тільки офіційним релізам. 

У Зеленського заперечили поширені дані про "суперечку" з Байденом стосовно рівня загрози Росії
Фото: Офіс президента

Речник президента України Сергій Никифоров заперечив поширену американським ЗМІ CNN інформацію про те, що між Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом під час вчорашньої телефонної розмови відбулась суперечка через рівень загрози нової агресії Росії.

У Facebook Никифоров написав, що інформація щодо змісту переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена із посиланням на нібито офіційного представника України абсолютно не відповідає дійсності.

"Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта – домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", – зазначив він. 

Заперечення поширених даних під час години запитань до уряду в парламенті озвучив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця написало, що Байден нібито заявив Зеленському, що є загроза швидкої атаки Росії і вторгнення "майже безсумнівно" відбудеться в лютому. Зеленський же нібито відповів, що загроза від Росії є, але нема впевненості, що атака відбудеться.

У Білому домі поширені дані також не підтверджували. 

За результатами розмови в Офісі президента говорили, що глави держав обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Йшлося також про надання Україні нової макрофінансової допомоги.

Білий дім заявив те саме – що Штати вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки України для допомоги економіці в умовах тиску, викликаного нарощуванням військової міці Росії. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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