Геращенко повідомила про перешкоджання активістам біля Апеляційного суду Києва

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що влада тисне на слідство у справі проти Порошенка і перешкоджає проведенню мирної акції біля Апеляційного суду Києва, де розглядають апеляцію щодо запобіжного заходу лідеру опозиції Петру Порошенку.

За словами Геращенко, «Європейська Солідарність» згідно ще 26 січня подала до КМДА всі необхідні заявки на проведення мирної акції, провела всю відповідну роботу із поліцією діалогу, поінформувала про заявлену кількість учасників акції, поспілкувалася з поліцією.

«Сьогодні зранку наших депутатів і прихильників зустріли кордони поліції, перекриті входи до суду, КАМАЗи з Нацгвардією у повній амуніції, зі зброєю і автозаки. Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції», – повідомила депутатка.

Депутати звернулися до керівництва Нацполіції і МВС з вимогою дотримання законності, "в тому числі права українців на протест і на мирні зібрання".