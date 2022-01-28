У МЗС відповіли на заяву про те, що Угорщині важко підтримувати Київ через "утиски нацменшин"

"Нині немає жодних підстав звинувачувати Україну в порушенні прав нацменшин, а тим більше блокувати співпрацю з НАТО на тлі агресивних дій Росії".

У Міністерстві закордонних справ України категорично відкидають твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що це - надумані та заполітизовані судження.

"Навпаки, в нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національній самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічне і національне розмаїття українського суспільства", - наголосив він.

Ніколенко зазначив, що впродовж останніх років українська влада демонструє максимальну відкритість до діалогу в питанні національних спільнот, зокрема угорської, через діалог на різних рівнях. Спікер МЗС нагадав, що за ініціативи української сторони в лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна і результативна співпраця.

"Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи", - наголосив речник міністерства закордонних справ.

Раніше Сіярто в інтерв'ю виданню Magyar Nemzet заявив, що якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву в конфлікті з РФ.

Нагадаємо, відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися 2017 року, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало. Сіярто також сказав, що Угорщина заблокує вступ України до НАТО через мову.

У 2020 році під час місцевих виборів між Україною і Угорщиною спалахнув новий скандал, який закінчився взаємними викликами послів країн на консультації до МЗС, і, зрештою, візитом Сіярто до Києва на перемовини. Минулого року між Україною та Угорщиною виникли непопрозуміння через угорський контракт із "Газпромом" про поставки газу в обхід України.