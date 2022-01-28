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Ми не плануємо розміщення бойових груп НАТО в Україні, – Столтенберг

Генсек НАТО підкреслив, що Росія в разі нового вторгнення заплатить високу ціну – як через економічні санкції, так і завдяки тому, що зараз українська армія сильніша, ніж в 2014 році.

Ми не плануємо розміщення бойових груп НАТО в Україні, – Столтенберг
Фото: EPA/UPG

НАТО посилює свій контигент у східних державах-членах на тлі стягування Росією військ, але планів розміщення солдатів в Україні немає.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив у інтервʼю "Ехо Москви".

"Ми не плануємо розміщення бойових груп НАТО в Україні. Україна є цінним партнером, але не є членом НАТО. Ми їх підтримуємо, але в нас нема плану розміщення", – заявив він.

Столтенберг підкреслив, що Росія в разі нового вторгнення заплатить високу ціну – як через економічні санкції, які введе спільнота, так і завдяки тому, що зараз українська армія сильніша, ніж в 2014 році.

"Російська агресія проти України приводить до протилежного, не до того, що хоче Росія. Чим більше агресії ми будемо бачити відносно України, тим більше солдатів НАТО буде перекинуто до східних членів НАТО. Після анексії Криму і військового контролю над Донбасом до цього у нас не було на сході Альянсу контингенту", – нагадав Столтенберг. 

Він пояснив, що захист Польші та Балтії був посилений саме після того, як Росія вторглась до Криму і на Донбас.

Нагадаємо, 24 січня Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною. Данія відправляє до Балтійського моря свій фрегат і збирається направити до Литви чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору. Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії. Франція висловила готовність ввести до Румунії війська під командуванням НАТО. Нідерланди з квітня направлять до Болгарії два винищувачі F-35 для підтримки діяльності НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні, а також приготують один корабель та наземні підрозділи для сил реагування.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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