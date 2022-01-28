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Підприємців не підпускають мітингувати біля Ради через заходи за участю президента у Маріїнському палаці

Протестуючі знаходяться у парку.

Підприємців, які вже кілька днів мітингують в Урядовому квартаді, не підпускають до будівлі Верховної Ради через заходи за участю президента Володимира Зеленського в Маріїнському палаці.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Під парламентом встановили залізну огорожу, щоб мітингувальники не змогли дістатися до палацу. Також перекрито рух біля Міністерства охорони здров'я. 

Наразі протестувальники знаходяться у парку біля Ради.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, з початку тижня під будівлею Верховної Ради в Києві  триває мітинг підприємців. Вони вимагають скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для окремих груп підприємців, яке набуло чинності цього року.

Спочатку мітинг був мирним, однак 27 січня, коли нардепи завершували пленарну роботу, почалися сутички.  Протестувальники намагались штурмувати парламент, силовики чинили їм опір. Унаслідок сутичок 18 правоохоронців отримали тілесні ушкодження, зокрема переломи, черепно-мозкові травми і хімічні опіки очей.

Щодо учасників акції, то відомо про трьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Одна з жінок, яка перебувала в натовпі мітингувальників, отримала перелом передпліччя та трьох ребер. 

Найактивнішних порушників – 63 людини – затримали. З них ФОПами виявилися 38 людей, ще пʼятеро були ними, але припинили діяльність, інші підприємцями не були. Усіх затриманих уже відпустили.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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