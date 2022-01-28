У Запоріжжі стався вибух газу у квартирі чотириповерхового будинку. В результаті загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"28 січня о 04:04 у м. Запоріжжі у чотириповерховому житловому будинку (чотири під'їзди) на другому поверсі у квартирі стався вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння. В результаті вибуху загинула 1 особа та постраждали 2 особи. Вибухом зруйновані тримальні елементи в межах одного під'їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС евакуювали із зруйнованого під'їзду 15 мешканців. Для ліквідації наслідків вибуху залучалися 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Фото: dsns.gov.ua

Наразі безперервно проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій. ДСНС також розгорнула мобільний пункт обігріву. Мешканцям будинку надають допомогу психологи. Також вирішується питання щодо тимчасового розселення.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Для робіт залучено будівельний кран комунальних служб. Для недопущення мародерства, місце події охороняє поліція.

Всього до ліквідації наслідків вибуху залучено 88 чоловік та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, в грудні минулого року вибух газу зруйнував приватний будинок на Львівщині.

У листопаді в місті Нова Одеса у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі). У результаті було зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах. Внаслідок вибуху загинуло три особи (о 16:46 та о 23:25 27 листопада та о 16:10 28 листопада підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу) та постраждало три особи. Одного постраждалого госпіталізовано з перелом передпліччя.

У червні 2020 року в Києві у 10-поверховому житловому будинку на Позняках стався вибух. У результаті загинули п'ять людей. Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Було пошкоджено 40 квартир під'їзду, де мешкали 125 осіб. Секція будинку, що вибухнув, з 40 квартир відновленню не підлягає.

У серпні 2020 року президент Володимир Зеленський повідомив, що усі сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху, отримали нові квартири. У квітні 2021-го року п'ятьом службовцям "Київгазу" повідомили про підозри. Ще один підозрюваний перебуває на окупованій території.