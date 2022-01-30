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Окупанти поранили на Донбасі українського воїна

Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Окупанти поранили на Донбасі українського воїна
Фото: pravda.com.ua

Від початку неділі, 30 січня у зоні бойових на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – середньої важкості.

Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня окупанти поранили на Донбасі двох українських військових.

28-29 січня у зоні бойових дій спостерігалася тиша.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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