Окупанти поранили на Донбасі українського воїна

Від початку неділі, 30 січня у зоні бойових на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – середньої важкості.
Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 січня окупанти поранили на Донбасі двох українських військових.
28-29 січня у зоні бойових дій спостерігалася тиша.