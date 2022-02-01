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В урядовому кварталі посилили заходи безпеки – у Раді очікують на президента

Постанову про відтермінування штрафів дл ФОПів, яку депутати обіцяли ухвалити, до порядку денного не внесли.

В урядовому кварталі посилили заходи безпеки – у Раді очікують на президента
Фото: Анна Стешенко

В урядовому кварталі, де вже кілька тижнів мітингують підприємці, посилили заходи безпеки. Сьогодні в парламенті очікується виступ президента Володимира Зеленського

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

На місці чергують правоохоронці та стоять поліцейські автомобілі.

Сьогодні парламент матиме єдине на цьому тижні пленарне засідання, а решту днів – працюватиме в комітетах. Постанову про відтермінування штрафів для ФОПів, яку депутати обіцяли напрацювати і ухвалити, до порядку денного на сьогодні не внесли.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, під будівлею Верховної Ради в Києві кілька тижнів триває мітинг підприємців. Вони вимагають скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для окремих груп підприємців, яке набуло чинності цього року. Спочатку мітинг був мирним, однак 27 січня, коли нардепи завершували пленарну роботу, почалися сутички. Протестувальники намагались штурмувати парламент, силовики чинили їм опір. Унаслідок сутичок 18 правоохоронців отримали тілесні ушкодження, зокрема переломи, черепно-мозкові травми і хімічні опіки очей. Щодо учасників акції, то відомо про трьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Одна з жінок, яка перебувала в натовпі мітингувальників, отримала перелом передпліччя та трьох ребер. 

Найактивнішних порушників – 63 людини – затримали. З них ФОПами виявилися 38 людей, ще пʼятеро були ними, але припинили діяльність, інші підприємцями не були. Усіх затриманих одразу ж відпустили.

28 січня під парламентом встановили залізну огорожу, щоб мітингувальники не змогли дістатися до Маріїнського палацу, де відбуваалися заходи за участю президента Зеленського. Також було перекрито рух біля Міністерства охорони здров'я.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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