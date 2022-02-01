Польща готова передати Україні боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу, – Моравецький

Польща готова надати Україні військову допомогу, зокрема боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси і дрони.
Про це на брифінгу для польських ЗМІ перед візитом до України заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, передає "Укрінформ".
"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю", – зазначив Матеуш Моравецький.
Сьогодні Матеуш Моравецький перебуватиме з робочим візитом в Україні.
Під час зустрічі з Президентом та Прем'єр-міністром України сторони планують обговорити, яку саме військову допомогу потребують українці. Також мова йтиме про формування широкої європейської коаліції для протидії агресії РФ.
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Під час брифінгу польський прем'єр також зазначив, що Польща передасть Україні і гуманітарну допомогу.
Про те, що Польща вирішила надати Україні оборонну зброю, заявляв напередодні керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.