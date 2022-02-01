Польща готова передати Україні боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу, – Моравецький

Прем'єр Польщі підтвердив, що Україна може розраховувати на польську збройну підтримку.

Польща готова надати Україні військову допомогу, зокрема боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси і дрони.

Про це на брифінгу для польських ЗМІ перед візитом до України заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, передає "Укрінформ".

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю", – зазначив Матеуш Моравецький.

Сьогодні Матеуш Моравецький перебуватиме з робочим візитом в Україні.

Під час зустрічі з Президентом та Прем'єр-міністром України сторони планують обговорити, яку саме військову допомогу потребують українці. Також мова йтиме про формування широкої європейської коаліції для протидії агресії РФ.

Під час брифінгу польський прем'єр також зазначив, що Польща передасть Україні і гуманітарну допомогу.

Про те, що Польща вирішила надати Україні оборонну зброю, заявляв напередодні керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.