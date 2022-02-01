Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення (доповнено)
Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення (доповнено)
Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ
Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму
Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму
Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму
ГоловнаСвіт

Польща готова передати Україні боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу, – Моравецький

Прем'єр Польщі підтвердив, що Україна може розраховувати на польську збройну підтримку.

Польща готова передати Україні боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу, – Моравецький
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Польща готова надати Україні військову допомогу, зокрема боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси і дрони. 

Про це на брифінгу для польських ЗМІ перед візитом до України заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, передає "Укрінформ".

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю", – зазначив Матеуш Моравецький.

Сьогодні Матеуш Моравецький перебуватиме з робочим візитом в Україні

Під час зустрічі з Президентом та Прем'єр-міністром України сторони планують обговорити, яку саме військову допомогу потребують українці. Також мова йтиме про формування широкої європейської коаліції для протидії агресії РФ.

Під час брифінгу польський прем'єр також зазначив, що Польща передасть Україні і гуманітарну допомогу.

Про те, що Польща вирішила надати Україні оборонну зброю, заявляв напередодні керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

Віра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також