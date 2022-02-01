Росія заявила, що не збирається "задкувати і вставати по стійці смирно" перед американськими санкціями

Російська Федерація назвала Вашингтон "генератором напруження" довкола України і звинуватила американську владу в постачанні "наступального озброєння" для вирішення "проблеми Донбасу" силовим шляхом.

На офіційній сторінці дипустанови в Facebook оприлюднили відповідь на повідомлення Державного департаменту США щодо окупації Росією Криму, її контролю над бойовиками на Донбасі та теперішнього накопичення близько 100 000 військових на українських кордонах.

При цьому країна-агресор назвала Революцію Гідності "радикал-націоналістичним держрпереворотом у Києві", якому сприяли Штати.

"Саме США в порушення принципу неподільності безпеки підібралися зі своєю військовою інфраструктурою впритул до російських кордонів. Переміщення Збройних сил Росії на власній землі є нашим суверенним правом і нікому не загрожує. Таким чином, генератором напруження є не Москва, а Вашингтон. Ми не збираємося задкувати та вставати за стійкою смирно, слухаючи загрози американських санкцій", – заявили московські дипломати.

Росія і раніше неодноразово звинувачувала Захід в постачанні "наступального озброєння", хоча і Україна, і країни-партнери офіційно заявляли, що це зброя для оборони на випадок нової російської агресії.

Нагадаємо, США і Великобиратнія офіційно повідомляли, що в разі нового вторгнення Росії в Україну накладуть персональні санкції на наближених до Кремля осіб.

Люди, про яких йде мова і які можуть стати підсанкційними, за визначенням речниці Білого дому Джен Псакі, "входять до найближчого кругу Кремля та грають роль в ухваленні урядових рішень, чи, щонайменше, є співучасники дестабілізуючої поведінки Кремля".

Речниця Білого дому додала, що багато з цих людей мають тісні фінансові звʼязки із Заходом, тож потрапляння під санкції нанесе їм шкоду через звʼязок із західними фінансовими системами.