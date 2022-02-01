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До України прибув п’ятий літак з оборонною допомогою від США

На його борту - 84 тонни патронів різного калібру.

До міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибув п’ятий літак з американською військовою допомогою для Збройних Сил України. Він доправив до України 84 тонни патронів різного калібру.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ще 84 тонни патронів різного калібру прибули до України зі Сполучених Штатів Америки!” - написав Резніков.

Він зазначив, що найближчими днями до України прибуде черговий вантаж оборонної амуніції для Збройних Сил від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше в січні США відправили до України чотири літаки з оборонною допомогою, зокрема й летальним озброєнням. У четвертій партії, що прибула 28 січня, доставили 81 тонну боєприпасів

Американська сторона запевняє, що різноманітна підтримка триватиме й надалі.

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від США допомоги на суму більше 275 млн доларів. 

22 січня до України прибув перший літак із допомогою – 90 тоннами летальної зброї, а вже наступного дня – другий, також із летальною зброєю.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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