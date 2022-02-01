Кабмін призначив колишнього нардепа партії Наталії Вітренко заступником міністра

На сайті Кабміну повідомили про призначення Сергія Тихонова заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сергій Тихонов у 1998-2002 роках був депутатом Верховної Ради України 3 скликання. Він обирався за списками Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко.

У 1999 році вийшов із фракції. А у 2002 році балотувався до парламенту від блоку "За єдину Україну!".

У вересні 2020 року Кабмін запропонував кандидатуру Тихонова на посаду голови ДК "Укроборонпром" замість Айвараса Абромавичуса.

Тихонов працював завідувачем відділу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента України. У 2014 році його внесли до переліку осіб, щодо яких проводили перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади". Під люстрацію Сергій Тихонов не потрапив.