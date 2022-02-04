Естонія вивчає можливості для надання Україні додаткової військової допомоги

Влада Естонії опрацьовує можливості надання Україні додаткової оборонної допомоги на додачу до протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це у інтерв’ю "Суспільному" заявив посол Естонії в Україні Каімо Кууск.

"Ракети Javelin надійдуть найближчими днями, і їхня точна кількість буде озвучена публічно. Ми нині працюємо з українськими інституціями, зокрема Міністерством оборони, над тим, що ще можемо надати. Вони поділилися з нами переліком, що саме є найбільш затребуваним, і ми дивимося: ось цього у нас в запасах більше не залишилося, але, ймовірно, у нас є щось інше. Уряд ухвалює рішення — якщо воно позитивне, ми передаємо зброю",- сказав дипломат.

Нагадаємо, що Естонія, які і інші балтійські країни, виступає з активною підтримкою України перед обличчям російської агресії. Країна передає Україні американські протитанкові ракети Javelin. Також вона хотіла поставити гаубиці Д-30 східнонімецького походження, але уряд Німеччини заблокував це.

Водночас у Берліні кажуть, що обробляють запит Естонії на передачу Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва. Рішення Німеччини з цього питання буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом.