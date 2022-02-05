Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times

Проведення навчань у ймовірний час вторгнення стане переконливим нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил РФ.

Представники армії та розвідки США вважають, що Росія планує провести у лютому масштабні навчання з використанням ядерної зброї як попередження для НАТО не втручатися, якщо президент Володимир Путін вирішить вторгнутися в Україну.

Про це пише американське видання Financial Timesз посиланням на помічника у Конгресі США, повідомляє "Європейська правда".

Росія зазвичай проводить щорічні ядерні навчання, що включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет із землі, моря та повітря, восени. Але США вважають, що Путін вирішив провести їх у середині лютого як демонстрацію сили на випадок, якщо він накаже своїм військам продовжити вторгнення в Україну.

Про це, як пише видання, у четвер, 3 лютого, законодавцям у Палаті представників США на зустрічі за зачиненими дверима розповіли голова об'єднаного комітету штабів США генерал Марк Міллі та голова національної розвідки США Евріл Хейнс.

США вважають, що оптимальний час для російського вторгнення – із середини лютого до кінця березня, пише видання. Водночас, Сполучені Штати ще не визначили, чи вирішив Путін вторгнутися в Україну.

Попри це, Вашингтон разом зі своїми союзниками дедалі більше стурбований триваючим військовим нарощуванням російських сил біля кордону з Україною.

Проведення навчань у ймовірний час вторгнення стане переконливим нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил РФ, йдеться у публікації. За даними Федерації американських учених, в арсеналі Росії трохи менше за 4500 ядерних боєголовок.

Нагадаємо, у ніч із 4 на 5 лютого американське агентство Bloomberg повідомило, що Росія вторглася в Україну. Незабаром заголовок матеріалу було видалено, а Bloomberg повідомило про помилку і перепросило за хибну публікацію.