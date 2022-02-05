УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
ГоловнаПолітика

Керівники НАТО і ЄС скоординували дії на тлі нарощування Росією військ поблизу України

Розмова Столтенберга та фон дер Ляєн стосувалася й можливого запровадження санкцій.

Керівники НАТО і ЄС скоординували дії на тлі нарощування Росією військ поблизу України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів перемовини із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Столтенберг написав у Twitter.

"Поінформував президентку Європейської комісії про нарощування Росією військової потужності, що триває, і дестабілізуючі дії всередині і навколо України", – повідомив генсек НАТО. 

Столтенберг наголосив, що важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та Європейським Союзом щодо наступних кроків, включно з можливими санкціями.

Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг мав розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Вона теж стосувалася України.

Як повідомляли, президент Франції Еммануель Макрон планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 3 лютого провела розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Перемовини було присвячено безпековій ситуації в Європі, зокрема військовим загрозам для України з боку РФ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також