Керівники НАТО і ЄС скоординували дії на тлі нарощування Росією військ поблизу України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів перемовини із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Столтенберг написав у Twitter.

"Поінформував президентку Європейської комісії про нарощування Росією військової потужності, що триває, і дестабілізуючі дії всередині і навколо України", – повідомив генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та Європейським Союзом щодо наступних кроків, включно з можливими санкціями.

Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг мав розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Вона теж стосувалася України.

Як повідомляли, президент Франції Еммануель Макрон планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 3 лютого провела розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Перемовини було присвячено безпековій ситуації в Європі, зокрема військовим загрозам для України з боку РФ.