Зеленський поспілкувався з головою Євроради Мішелем

Президент у розмові подякував ЄС за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого провів телефонну розмову з главою Європейської ради Шарлем Мішелем з приводу загрози з боку Росії.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці глави держави.

"Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку", - розповів Зеленський про підсумки розмови з Мішелем.

Провів телефонну розмову з @eucopresident. Обговорили поточну ситуацію навколо 🇺🇦 та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний 🇪🇺 за незмінну підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

4 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Блінкен поінформував Кулебу щодо підсумків перемовин із з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter розмістив відеоролик на підтримку України на тлі зосередження Росією військ біля кордонів України.

4 лютого прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України і домовились продовжити роботу над санкціями щодо Росії.