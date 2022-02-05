Восьма партія військової допомоги Сполучених Штатів прибула в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Восьма пташка прилетіла у Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил становить 86 тонн", – написав у твіттері глава Міноборони.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Резніков зазначив, що з 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння.

"Далі буде", – додав він.

Як повідомляли, сьомий літак з оборонною допомогою від США приземлився у "Борисполі" 3 лютого. Американці передали 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів.

На літаку, який прибув до України 1 лютого, зі США було поставлено 84 тонни боєприпасів.

Раніше Резніков заявив, що на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено охорону.

Міністр також анонсував отримання Україною деяких "цікавих речей", про які буде повідомлено пізніше і яких Україна не отримувала раніше.