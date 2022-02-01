До України 1 лютого прибув шостий борт із США з оборонною допомогою. Поставлено 84 тонни боєприпасів.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси - 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом станом на сьогодні у сукупності шести пташок ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів - Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше в січні США відправили до України п’ять літаків з оборонною допомогою, зокрема й летальним озброєнням. Вчора до України прибув п’ятий літак, яким доставили 84 тонни патронів різного калібру.