Джонсон: Вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії

Російське вторгнення в Україну може стати політичною, гуманітарною та військовою катастрофою як для самої Росії, так і для всього світу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Путін "тримає пістолет" біля скроні України та намагається перекроїти карту безпеки Європи: "Цей момент абсолютно критичний – життєво важливо, щоб ми разом стояли пліч-о-пліч з Україною".

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою. Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу", – сказав Джонсон у вівторок на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він додав, що потенційне вторгнення було б поразкою для президента РФ Володимира Путіна.

"Ми робимо усе, що можливо, для того, аби посилити спроможність України чинити опір. Але я думаю, найкраще, що ми можемо зробити – це все-таки донести до російських громадян можливість того, що відбудеться, реальність того, що українці боротимуться, вони битимуться за свою країну. Українці будуть боротися до останньої краплі крові. 200 тисяч військових України є дуже потужними, тому російські матері мають пам’ятати про життя своїх синів. Можливо, це утримає Путіна від посилення конфлікту", – зазначив прем'єр Великобританії.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прилетів до Києва на тлі зростання напруженості на українсько-російському кордоні.

Міноборони України запевняє, що станом на зараз ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. Росія використовує і інформаційні атаки для нагнітання паніки.